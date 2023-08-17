В ЗакС обсудили предложения по работе имущественного комплекса Санкт-Петербурга

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошло заседание экспертной группы профильной комиссии по инвестициям. Депутаты, чиновники и предприниматели обсудили предложения, касающиеся работы и развития имущественного комплекса Санкт-Петербурга. Представители бизнеса обозначили проблемы, с которыми они сталкиваются в этой сфере. Кроме того, повестка заседания насчитывала целый ряд значимых вопросов и предложений от предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга.

Это, например, вопросы, касающиеся перспективы приобретения и аренды земельных участков и имущественных комплексов для реализации туристических, медицинских и ресторанных проектов. Кроме того, были высказаны предложения, направленные на улучшение координации взаимодействия между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и предпринимателями города, а также другие идеи, касающиеся правил и регламентов действующих договоров аренды городского имущества.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов поблагодарил собравшихся и отметил, что на сегодняшний день в ходе регуляторной гильотины и других значимых федеральных и региональных программ для более оперативных темпов реализации инвестиционных проектов в России существенно снижается количество административных барьеров. Именно поэтому в текущей ситуации крайне важно выстроить прозрачный регламент взаимодействия между предпринимательским сообществом и профильными комитетами и ведомствами города.

– Повестка сегодняшнего заседания как нельзя лучше осветила те моменты, которые нам необходимо с Правительством города дополнительно проработать с точки зрения координации процессов взаимодействия и достижения максимально прогнозируемого качественного результата, – подчеркнул Дмитрий Панов.