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Питерец.ру » Экономика » Розница пострадала от санкций

Розница пострадала от санкций

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Санкции оказали влияние на предприятия, занимающиеся розничной торговлей

Нельзя сказать, что санкции, введенные против нашей страны, вообще не оказали никакого влияния. Например, в Петростате отметили, что для предприятий, которые занимаются розничной торговли, эти ограничения стали ощутимыми. Так что компании Петербурга и Ленобласти пострадали.

В этой сфере было зафиксировано падение на уровне 12%. У оптовиков дела обстоят лучше. В данном сегменте уже все практически восстановилось. По поводу розницы этого сказать нельзя.

«Питерец.ру» отмечает, что в числе пострадавших оказались и другие предприятия. Наибольшие потери зафиксированы у компаний, связанных с автомобилями. Серьезное снижение зафиксировано и на предприятиях, занимающихся ремонтом – потери составили 23%.

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