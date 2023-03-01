Розница пострадала от санкций

Нельзя сказать, что санкции, введенные против нашей страны, вообще не оказали никакого влияния. Например, в Петростате отметили, что для предприятий, которые занимаются розничной торговли, эти ограничения стали ощутимыми. Так что компании Петербурга и Ленобласти пострадали.

В этой сфере было зафиксировано падение на уровне 12%. У оптовиков дела обстоят лучше. В данном сегменте уже все практически восстановилось. По поводу розницы этого сказать нельзя.

«Питерец.ру» отмечает, что в числе пострадавших оказались и другие предприятия. Наибольшие потери зафиксированы у компаний, связанных с автомобилями. Серьезное снижение зафиксировано и на предприятиях, занимающихся ремонтом – потери составили 23%.