Они потеряли много

Чтобы провозгласить громкий лозунг, сказать высокопарные слова и громко хлопнуть дверью, много ума не надо. А вот реальная оценка происходящего, принятие взвешенных решений – это уже другое.

Но страны Запада решили пойти по первому пути. Они предпочли разорвать или серьезно осложнить взаимоотношения с нашей страной. Зарубежные бренды покинули рынок РФ и потеряли на этом 70 млрд $.

Об этом можем судить на основании отчетности некоторых компаний из США, ЕС и Японии. Наибольшие потери понесли предприятия нефтегазовой сферы. Например, убытки ВР составили 25 млрд $. Но как говорится, это их проблемы.

«Питерец.ру» отмечает, что, несмотря на имеющиеся сложности, доходы в нашей стране, наоборот, растут. Конечно, это происходит не у всех и не на таком уровне, каком бы хотелось. Но мы начинаем преодолевать последствия кризиса.