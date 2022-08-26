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Питерец.ру » Экономика » Они потеряли много

Они потеряли много

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvzvezda.ru
Какие потери понес зарубежный бизнес, ушедший с нашего рынка

Чтобы провозгласить громкий лозунг, сказать высокопарные слова и громко хлопнуть дверью, много ума не надо. А вот реальная оценка происходящего, принятие взвешенных решений – это уже другое.

Но страны Запада решили пойти по первому пути. Они предпочли разорвать или серьезно осложнить взаимоотношения с нашей страной. Зарубежные бренды покинули рынок РФ и потеряли на этом 70 млрд $.

Об этом можем судить на основании отчетности некоторых компаний из США, ЕС и Японии. Наибольшие потери понесли предприятия нефтегазовой сферы. Например, убытки ВР составили 25 млрд $. Но как говорится, это их проблемы.

«Питерец.ру» отмечает, что, несмотря на имеющиеся сложности, доходы в нашей стране, наоборот, растут. Конечно, это происходит не у всех и не на таком уровне, каком бы хотелось. Но мы начинаем преодолевать последствия кризиса. 

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