IT-направление будет расти

«Питерец.ру» отмечает, что IT-рынок Петербурга обладает очень большим потенциалом. Аналитики уверены в росте этой сферы. В текущем году он может быть на уровне 30-40%. Этот результат станет возможен за счет создания продукции, которую начнут поставлять в другие страны.

Ранее Петербург отправлял свои технологии в Соединенные Штаты и страны ЕС. Однако по причине санкций большинство этих направлений перестало работать. В результате пришлось переориентировать экспорт.

В этом году Петербург будет поставлять свои технологии в дружественные страны. Хотя в целом в стране экспорт останется примерно таким же, в Северной столице мы увидим рост в данном направлении. По крайней мере, таков прогноз экспертов.