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Питерец.ру » Экономика » IT-направление будет расти

IT-направление будет расти

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
unsplash.com
Каковы перспективы рынка информационных технологий Северной столицы?

«Питерец.ру» отмечает, что IT-рынок Петербурга обладает очень большим потенциалом. Аналитики уверены в росте этой сферы. В текущем году он может быть на уровне 30-40%. Этот результат станет возможен за счет создания продукции, которую начнут поставлять в другие страны.

Ранее Петербург отправлял свои технологии в Соединенные Штаты и страны ЕС. Однако по причине санкций большинство этих направлений перестало работать. В результате пришлось переориентировать экспорт.

В этом году Петербург будет поставлять свои технологии в дружественные страны. Хотя в целом в стране экспорт останется примерно таким же, в Северной столице мы увидим рост в данном направлении. По крайней мере, таков прогноз экспертов.

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