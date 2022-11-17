В «Тойоте» начались увольнения

«Питерец.ру» сообщает, что концерн Toyota начал сокращения в своем петербургском подразделении. Происходящее не стало неожиданностью, поскольку японская компания ранее уже сообщала о таком шаге.

«Тойота» перестает производить автомобили в нашей стране. Логично, что штат сотрудников сокращается. При этом каждый уволенный будет получать зарплату в течение 12 месяцев, а также сохранится полис ДМС. Еще Toyota возместит расходы на обучение или повышение квалификации. Речь идет о компенсации до 50 тыс. руб.

В компании Toyota приняли решение об уходе с российского рынка. Однако японцы не стали громко хлопать дверью. Так что эта история может иметь разное продолжение. Нельзя исключать вариант с возвращением в случае стабилизации ситуации.