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Питерец.ру » Экономика » Завод Hyundai возобновляет работу

Завод Hyundai возобновляет работу

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49
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Завод «Хендай» возвращается к работе после отпуска

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский завод «Хендай» продолжит работу после отпуска. Этот перерыв в работе был на протяжении последних двух недель. Коллектив завода уходил в корпоративный отпуск. Сейчас производство автомобилей будет пока вестись в две смены. В период отпуска на заводе выполнили работы по профилактике и модернизации оборудования.

В первой половине 2020 года на петербургском заводе «Хендай» было выпущено 88 тыс. машин. Данные показатели оказались на 29,5% ниже, чем за такой же период прошлого года. Причины такого снижения очевидны: ситуация обусловлена пандемией коронавируса, которая и оказала влияние на уменьшение объемов производства. В целом завод работает достаточно хорошо.

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