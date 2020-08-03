Завод Hyundai возобновляет работу

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский завод «Хендай» продолжит работу после отпуска. Этот перерыв в работе был на протяжении последних двух недель. Коллектив завода уходил в корпоративный отпуск. Сейчас производство автомобилей будет пока вестись в две смены. В период отпуска на заводе выполнили работы по профилактике и модернизации оборудования.

В первой половине 2020 года на петербургском заводе «Хендай» было выпущено 88 тыс. машин. Данные показатели оказались на 29,5% ниже, чем за такой же период прошлого года. Причины такого снижения очевидны: ситуация обусловлена пандемией коронавируса, которая и оказала влияние на уменьшение объемов производства. В целом завод работает достаточно хорошо.