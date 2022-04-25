ента новостей

10:55
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь для проведения техобслуживания
10:43
В Ленобласти мужчина в камуфляже выстрелил в подростка
10:35
Показали старинные машины
10:30
В Ленобласти после пожара в квартире госпитализирован мужчина с отравлением угарным газом
10:07
В Петербурге произошел взрыв на лестнице в жилом доме
09:14
Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции
08:41
Каким должен быть МРОТ?
07:25
Доходы повысились
17:53
В Ленобласти после пожара в квартире обнаружено тело 51-летнего мужчины
17:43
Петербуржцы стали чаще замечать нарушения ПДД водителями автобусов
15:37
Береговая охрана Японии нашла с пропавшего японского экскурсионного катера 9 человек
13:05
В Янино ночью полностью выгорели две иномарки
11:48
В Атланте возле Олимпийского парка Столетия застрелили пятерых подростков
11:45
Пекин стремится сдержать «мрачную» вспышку Covid-19
11:36
В Петербурге житель Ленобласти напал на бригаду скорой помощи
19:27
Московские команды взяли верх над петербургскими разработчиками в хакатоне Global AI Challenge
18:26
На КАД перекроют две полосы движения
12:44
Почему Индия может покупать российскую нефть и при этом дружить с США
12:17
В Петербурге 11-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа
10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
10:40
В Петербурге после пожара в квартире были обнаружены два трупа
10:30
В Петербурге задержаны аферисты присвоившие квартиры граждан
10:11
Бизнес опять поддержат
09:17
Какой кулич полезен
08:45
Китайских автомобилей станет больше
21:42
Юрист Сорокин: транспортную реформу Петербурга считали провальной на стадии реализации плана
16:22
Праздничный концерт к юбилею профессора РГИСИ Галины Андреевны Барышевой
16:18
На КАД между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
15:24
В Петербурге военнослужащие Росгвардии готовятся к параду Победы
13:02
В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Каким должен быть МРОТ?

Каким должен быть МРОТ?

0
58
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ttelegraf.ru
Обычные граждане думают по поводу МРОТ совершенно иначе

«Питерец.ру» отмечает, что средний размер МРОТ по стране составляет 12,8 тыс. руб. Конкретные показатели отличаются в зависимости от региона. Но, как показал опрос, обычные люди не согласны с такими цифрами. Жители нашей страны считают, что показатели МРОТ должны быть выше, чем официально установленные.

Например, москвичи хотят видеть МРОТ на уровне 43,2 тыс. руб. Далее идут жители Владивостока, которые желают получать не менее 40,7 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Петербург с желаемым МРОТ в 39,4 тыс. руб.

При этом самый низкий МРОТ, согласно данному опросу, хотят пензенцы, нижегородцы и казанцы. Это 32,9 тыс., 33,2 тыс. и 33,5 тыс. руб., что все равно гораздо выше официальных цифр. Хотя опрос проходил среди жителей крупных городов, он показывает, что люди по всей России недовольны подходом определения МРОТ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-12-2021, 10:02
Петербургский МРОТ
13-09-2016, 09:44
Новый МРОТ
28-12-2019, 08:05
МРОТ в Петербурге
19-11-2021, 08:01
Давайте повысим МРОТ!
23-07-2015, 07:54
В Петербурге увеличат минимальный размер оплаты труда
25-11-2019, 09:40
Каков размер денежных накоплений?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
146
23-04-2022, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
0
128
22-04-2022, 10:02
В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб
0
161
20-04-2022, 10:02
В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку
0
141
20-04-2022, 09:32
В Ленобласти иномарка сбила 9-летнего мальчика
Наверх