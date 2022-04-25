Каким должен быть МРОТ?

«Питерец.ру» отмечает, что средний размер МРОТ по стране составляет 12,8 тыс. руб. Конкретные показатели отличаются в зависимости от региона. Но, как показал опрос, обычные люди не согласны с такими цифрами. Жители нашей страны считают, что показатели МРОТ должны быть выше, чем официально установленные.

Например, москвичи хотят видеть МРОТ на уровне 43,2 тыс. руб. Далее идут жители Владивостока, которые желают получать не менее 40,7 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Петербург с желаемым МРОТ в 39,4 тыс. руб.

При этом самый низкий МРОТ, согласно данному опросу, хотят пензенцы, нижегородцы и казанцы. Это 32,9 тыс., 33,2 тыс. и 33,5 тыс. руб., что все равно гораздо выше официальных цифр. Хотя опрос проходил среди жителей крупных городов, он показывает, что люди по всей России недовольны подходом определения МРОТ.