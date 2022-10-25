Стали производить лифты

Сказки о том, что мы ничего не можем и не умеем, уже давно стали понятны. В Петербурге и по всей стране есть немало талантливых профессионалов, способных выпускать высококачественную продукцию. Это касается многих направлений.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начали производить собственные лифты повышенной грузоподъемности. Это оборудование, способное поднимать груз до 2 тонн и на высоту до 90 м. Кабину будут обладать повышенным уровнем комфортности. Планируется выпускать 400 таких лифтов в месяц.

Это поможет закрыть половину спроса, который возник после ухода иностранных компаний. Так что Петербург продолжает задействовать ресурсы собственных предприятий. В этом деле уже удалось многого добиться.