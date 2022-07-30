Выпуск лифтов продолжится

Американская компания Otis является известным производителем лифтового оборудования. Оно выпускалось и в Петербурге, поскольку в Северной столице находилось одно из подразделений.

Однако в марте заказы на производство лифтов в РФ перестали выполняться. Работа этого структурного подразделения была приостановлена. Но с августа в Петербурге снова начнут выпускать лифты.

Otis заключила сделку по продаже бизнеса с российской компанией Ice Development. Благодаря этому, 2 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места. Проблем с производством не возникнет, поскольку детали лифтов будут производить в России.

По данным «Питерец.ру», какое-то время оборудование продолжит выпускаться под прежним названием. Но через несколько месяцев оно будет изготавливаться под новым брендом.