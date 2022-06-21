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Питерец.ру » Экономика » Форум оказался эффективным

Форум оказался эффективным

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Беглов высказал мнение по поводу прошедшего ПМЭФ-2022

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов отметил эффективность прошедшего ПМЭФ-2022. Этот форум стал одним из самых успешных за все время существование данного мероприятия.

Город получил огромную выгоду. Объем подписанных соглашений превысил 500 млрд руб. При этом в Петербурге идет переключение с иностранных инвесторов на российских. Подписанные контракты обеспечат Северной столице дальнейшее развитие.

Отдельного внимания заслуживают соглашения в сфере промышленности. Лидеры этого сектора намерены развивать в Петербурге производство, что приведет к созданию новых рабочих мест.

Еще были достигнуты важные договоренности в научной сфере. В результате в Северной столице должен будет появиться Научный квартал на Васильевском острове. Нашлись инвесторы и для объектов культурного наследия. Речь идет о реставрации памятников архитектуры.

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