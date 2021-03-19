Появится современный ЖК

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге будет возведен ЖК бизнес-класса. Он появится между Днепропетровской, Тамбовской и Курской ул. Здесь появится современная торговая и социальная инфраструктура. В комплексе будет комьюнити-центр и коворкинг. На строительство данного объекта выделено 4,5 млрд. руб. Работы будет производить компания «Глоракс Девелопмент».

Интересно, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, в сфере городского строительства произошел уверенный рост. Это отметил глава Петербурга Александр Беглов. Данной сфере уделяется большое внимание, что неминуемо приводит к положительным результатам. Конечно, некоторые проблемы в Северной столице еще остаются. Однако город занимается их решением.