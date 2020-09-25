ента новостей

10:23
Рекордная субсидия на дороги
09:21
Путина наградят?
21:46
В Доме молодежи состоится форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»
18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО
17:40
Исторический парк дарит гостям города бесплатный билет!
17:36
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность
17:35
Владимир Путин велел довести до конца реконструкцию консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге
11:38
Композитор из Выборга покоряет iTunes и Spotify симфонической музыкой
11:33
Кадастровая палата Ленобласти приняла участие в масштабных акциях по высадке леса
11:30
Смольный ответил, что делает для того, чтобы балконы перестали падать
11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
11:11
В Ленобласти обнаружили повешенного подростка
11:02
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
08:12
Почему Лукашенко провел закрытую инаугурацию
07:43
Бассейн временно закрыли
00:38
Без Брагина на скамейка СКА разгромлен дома «Сибирью» – 1:4
21:23
В Петербурге офицеры и генералы ЗВО сдадут нормативы физподготовки в рамках проверки
21:19
Практическая эвакуация в детском саду Тельмана
17:15
«Молодежный» Комитет запустил конкурс для молодежных советов
17:08
Поклонников Сергея Бондарчука приглашают в Исторический парк
17:06
Интерьерный театр начинает проект «Петербург – город поэтов: звучащие адреса»
17:02
В Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат»
12:44
В Ленобласти увековечили память первой женщины-водолаза
12:38
Депутаты спросили губернатора о судьбе судебного квартала
12:19
В Петербурге ограбили секс-шоп
12:09
В Петербурге полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси
10:01
Как отреагируют на заявления Путина
09:22
Учителя должны выявлять экстремистов
19:28
В Ленобласти разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы
12:52
Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Рекордная субсидия на дороги

Рекордная субсидия на дороги

0
2
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Ленобласти выделили рекордную сумму на ремонт и строительство дорог

Проблема дорог является актуальной для любого региона. Работы в этой сфере проводятся постоянно. Чтобы проблема решалась, на это требуются очень большие деньги. Данное правило применимо и к Ленобласти.

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году из дорожного фонда Ленинградской области выделили 1,6 млрд. руб. Это рекордная сумма, которая направлена в качестве субсидии в данном направлении. Она выделена на ремонтные и строительные работы. Деньги были распределены на 205 муниципалитетов региона. Данная программа рассчитана на 3 года.

Интересно, что по сравнению с 2017 годом объем субсидий увеличен в 1,5 раза. В рамках этой программы в Ленобласти было отремонтировано 618 км дорог. Причем такие работы проводились в городах, деревнях и поселках.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-09-2016, 10:15
Газификация Ленобласти
23-11-2018, 06:46
Деньги на дороги
5-04-2016, 09:59
Эх, дороги!
27-04-2016, 08:49
Проблема загрязнения окружающей среды
9-04-2016, 12:35
Программа импортозамещения
15-04-2017, 07:16
Деньги на благоустройство

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
230
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
324
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
298
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
Наверх