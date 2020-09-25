Рекордная субсидия на дороги

Проблема дорог является актуальной для любого региона. Работы в этой сфере проводятся постоянно. Чтобы проблема решалась, на это требуются очень большие деньги. Данное правило применимо и к Ленобласти.

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году из дорожного фонда Ленинградской области выделили 1,6 млрд. руб. Это рекордная сумма, которая направлена в качестве субсидии в данном направлении. Она выделена на ремонтные и строительные работы. Деньги были распределены на 205 муниципалитетов региона. Данная программа рассчитана на 3 года.

Интересно, что по сравнению с 2017 годом объем субсидий увеличен в 1,5 раза. В рамках этой программы в Ленобласти было отремонтировано 618 км дорог. Причем такие работы проводились в городах, деревнях и поселках.