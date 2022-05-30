Как платить по госдолгу

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация вокруг антироссийских санкций порой напоминает театр абсурда. В частности, эти ограничения мешают совершать платежи по госдолгу. Получается нелепая картина: вы должны, но платить не сможете; но если погашать долг не станете – будут проблемы. Подобную несуразицу даже как-то трудно комментировать.

Однако наши власти умеют находить выход из подобных ситуаций. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что здесь будет использован такой же принцип, как при оплате за газ рублями. Единственная разница – все будет происходить наоборот.

Сумму для оплаты госдолга наша страна станет переводить в рублях, а уже получатели платежей будут конвертировать средства в нужную валюту. Такой механизм расчета по евробондам даст возможность обойти санкции и выполнять обязательства.