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Питерец.ру » Экономика » Решение по газу оказалось ключевым

Решение по газу оказалось ключевым

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Продажа газа за рубли позволило укрепить российскую валюту

«Питерец.ру» отмечает, что американские аналитики назвали несколько причин, способствующих укреплению российской валюты. Главным из них стало решение продавать газ за рубли.

Россия много зарабатывает за счет продажи энергоресурсов. Несколько крупных покупателей сразу же согласились с этим требованием, в результате рубль заметно вырос. Еще на укрепление российской валюты повлияли рост цен на нефть и газ, а также эффективные меры ЦБ.

Как видим, даже западные эксперты признают грамотный подход, который использует Россия. Мы пытаемся обратить ситуацию в свою пользу. Ну а западные политики продолжают совершать грубейшие ошибки, что приводит к ухудшению экономики этих стран.

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