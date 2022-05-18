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Питерец.ру » Экономика » Ориентируемся на Восток

Ориентируемся на Восток

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге обсудили новые экономические горизонты

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялся Просветительский марафон. В рамках мероприятия были затронуты изменения в экономике. Важным вопросом стало изменение экономического горизонта для России.
 
Помощник президента Игорь Левитин подчеркнул, что сейчас идет ориентация на Восток. Ведется работа над построением новых логистических цепочек. Европейский рынок в данный момент закрыт, поэтому наша страна больше работает по другим направлениям. Например, важным транспортным коридором стал Восточный полигон.
 
Что касается энергоресурсов РФ, то они в основном поступают в Китай, Индию и Южную Корею. Ну а из этих стран к нам отправляют важные промышленные товары – сырье и комплектующие.
 
Еще в рамках Просветительского марафона в Петербурге политики, экономисты, ученые и предприниматели выступят с лекциями перед школьниками и студентами. В ходе мероприятия будут затронуты важные вопросы.
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