Ориентируемся на Восток

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялся Просветительский марафон. В рамках мероприятия были затронуты изменения в экономике. Важным вопросом стало изменение экономического горизонта для России.

Помощник президента Игорь Левитин подчеркнул, что сейчас идет ориентация на Восток. Ведется работа над построением новых логистических цепочек. Европейский рынок в данный момент закрыт, поэтому наша страна больше работает по другим направлениям. Например, важным транспортным коридором стал Восточный полигон.

Что касается энергоресурсов РФ, то они в основном поступают в Китай, Индию и Южную Корею. Ну а из этих стран к нам отправляют важные промышленные товары – сырье и комплектующие.