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Питерец.ру » Экономика » Когда начнут падать цены

Когда начнут падать цены

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Цены в супермаркетах могут начать падать через несколько дней

Экономист Андрей Лобода уверен, что цены в супермаркетах начнут падать уже на следующей неделе. Это связано со снижением курса американской валюты. Специалисты считают, что в ближайшее время доллар может упасть до 72 руб.

Поскольку ритейлеры всегда реагируют с некоторой задержкой, снижения цен стоит ждать с 18 апреля. По словам Лободы, дешеветь начнут наиболее популярные товары. Это сахар, гречка, пшеница, средства гигиены.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас существует множество прогнозов относительно дальнейшего движения цен. Однако перспектива снижения кажется не настолько очевидной. Для этого должно совпасть несколько факторов.

Речь идет об укреплении рубля. Причем этот процесс должен стать устойчивой тенденцией. Еще важно, чтобы на рынке прекратились спекулятивные действия. Ценообразование должно носить адекватный характер.

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