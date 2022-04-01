Развитие строительной отрасли продолжится

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошла конференция, на которой обсуждались вопросы развития строительной отрасли. В мероприятии приняли участие власти Петербурга и Ленобласти, а также ведущие девелоперы.

Одной из главных тем конференции стал вопрос развития в условиях санкций. Некоторые ограничения создают сложность в логистике и приводят к подорожанию стройматериалов. При этом курс на импортозамещение продолжается. Работы по возведению жилья и социальных объектов будут продолжаться в необходимых объемах. Намеченные цели в этих направлениях должны осуществляться, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Стороны также обсудили вопрос стоимости жилья и возросшие кредитные ставки. Что касается ситуации с льготной ипотекой, то она решается сейчас на федеральном уровне. Остается ждать, что у людей снова появится возможность приобретать жилье.