Откажемся от доллара или нет?

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наша страна может отказаться от расчетов в долларах и использования западных платежных систем. По крайней мере, работа в этом направлении ведется. Такой подход станет ответом Западу на санкции.

«Питерец.ру» отмечает, что подобные разговоры уже ведутся какое-то время. Производить международные расчеты с некоторыми партнерами можно в национальных или альтернативных валютах. Так что проблем здесь возникнуть не должно.

Что касается отказа от международных платежных систем, тут не все так однозначно. Российские граждане активно пользуются картами Visa и MasterCard. Конечно, можно перейти на систему «Мир». Вопрос в том, насколько она надежна и эффективна.