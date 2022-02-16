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Питерец.ру » Политика » Запад продолжает «истерить»

Запад продолжает «истерить»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vz.ru
К чему приведет геополитическая истерика «западных партнеров»?

Сообщения о якобы готовящемся вторжении России на территории Украины уже очень сильно надоели. Соединенные Штаты и их друзья осознанно разжигают этот конфликт, продолжая свою информационную истерику.

Чего они добиваются? Скорее всего, наши «партнеры» провоцируют Путина, вынуждая его совершать различные глупости. Остается надеяться, что Владимир Владимирович этих глупостей не совершит, а провокации Запада не зайдут слишком далеко. Понятно, что войны никто не хочет. Но Запад продолжает свою истерию…

«Питерец.ру» отмечает, что обычные граждане замерли в ожидании. Петербуржцы не знают, как будут разворачиваться дальнейшие события. Сегодня даже инвесторы взяли некоторую паузу в ожидании геополитических новостей. Как поведут себя биржевые котировки? Что будет с рублей, инфляцией, ценами в магазинах? Людей волнуют многие вопросы.

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