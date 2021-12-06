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Питерец.ру » Экономика » Вместо процентов потеря денег

Вместо процентов потеря денег

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
baeva.finance
Петербурженка вложила деньги и лишилась 7 млн рублей

Заработок на инвестициях – очень выгодное дело. К тому же сейчас об этом много говорится. Различные инвестиционные компании активно рекламируют себя и предлагают вкладывать деньги. Но вместе с организациями, которые занимаются честной деятельностью, встречаются и те, кто обогащается обманным путем. Доверчивые люди вкладывают в такие компании, надеясь получить прибыль. Но вместо обещанной прибыли остаются с «дыркой от бублика».

«Питерец.ру» сообщает, что 69-летняя жительница Северной столицы связалась с кооперативом «Агрорусь». В период с 2020 по 2021 год женщина вложила туда 7 млн рублей. Представители этой структуры уверяли в безопасности вложений. Поэтому вкладчица хотела заработать на больших процентах. Когда стало ясно, что денег ей не видать, женщина обратилась в полицию. Решается вопрос по поводу открытия уголовного дела.

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