Вместо процентов потеря денег

Заработок на инвестициях – очень выгодное дело. К тому же сейчас об этом много говорится. Различные инвестиционные компании активно рекламируют себя и предлагают вкладывать деньги. Но вместе с организациями, которые занимаются честной деятельностью, встречаются и те, кто обогащается обманным путем. Доверчивые люди вкладывают в такие компании, надеясь получить прибыль. Но вместо обещанной прибыли остаются с «дыркой от бублика».

«Питерец.ру» сообщает, что 69-летняя жительница Северной столицы связалась с кооперативом «Агрорусь». В период с 2020 по 2021 год женщина вложила туда 7 млн рублей. Представители этой структуры уверяли в безопасности вложений. Поэтому вкладчица хотела заработать на больших процентах. Когда стало ясно, что денег ей не видать, женщина обратилась в полицию. Решается вопрос по поводу открытия уголовного дела.