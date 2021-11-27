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Питерец.ру » Экономика » Новостройки продолжат расти

Новостройки продолжат расти

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pixabay.com
Цены на квартиры в новостройках продолжат повышаться

Рынок недвижимости активно реагирует на происходящие события. На протяжении последнего года наблюдался серьезный рост стоимости жилья в новостройках. Так за первые 9 месяцев года «квадрат» в таких домах подорожал на 31,59%. Сегодня жилье в новостройках Петербурга можно приобрести по цене 213,2 тыс. руб. за кв. метр.

Какой окажется тенденция следующего года? Эксперты уверены, что рост цен несколько замедлится. К сожалению, полностью сдержать рост не получится. Но стоимость нового и строящегося жилья увеличится на 10-15%. Однако это средние показатели по России. Более точные данные зависят от конкретного региона.

«Питерец.ру» отмечает, что эти прогнозы не стоит воспринимать за чистую монету. Эксперты исходят из тех ожиданий, которые обусловлены нынешним контекстом. Но многое здесь еще может поменяться. Поэтому, с одной стороны, подобные прогнозы иногда напоминают гадание на кофейной гуще. С другой – к мнению специалистов все же стоит прислушиваться.

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