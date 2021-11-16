Петербуржец отсудил миллионы у Сбербанка

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Северной столицы смог взыскать со «Сбербанка» почти 18 млн рублей. Эти деньги человек получил благодаря обращению в суд. Выяснилось, что истец лишился более 30 млн руб. Причем это произошло по причине мошеннических действий.

Оказалось, что переводы осуществлял сотрудник «Сбербанка». Причем в некоторых случаях истец лично подтверждал операции путем введения пин-кода. Поэтому суд вернул не всю сумму. Пострадавший смог получить лишь часть своих денег. Но как говорится, спасибо и на этом.

Случаи, когда в отношении каких-то лиц совершаются мошеннические действия, не являются редкостью. Злоумышленники применяют различные схемы. Поэтому нужно быть особенно бдительными, чтобы не попасться на уловки таких людей. Далеко не всегда мошенниками оказываются сотрудниками банков. Но здесь бывает всякое.