Появится туристический гид

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы хотят реализовать совместный проект с Michelin. Речь идет о маркетинговой кампании, которая должна будет пройти в Петербурге. Здесь хотят учесть успешный опыт сотрудничества Москвы с «Мишлен».

Глава туристического комитета Смольного Сергей Корнеев признался, что постоянно контактирует с представителями Michelin. Идет активное обсуждение возможностей совместной работы. Гастрономический гид может появиться в Северной столице в 2022-2023 годах. Таково мнение представителей ресторанной индустрии Петербурга.

«Мишлен» – известный французский производитель автомобильных шин. Помимо этого, компания занимается и другими проектами. Одним из них является гастрономический гид. На сегодняшний день такой гид считается наиболее авторитетным в мире. Логично, что в Петербурге хотят работать в этом направлении.