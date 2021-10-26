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Питерец.ру » Экономика » Петербургские налоговики тоже отдохнут

Петербургские налоговики тоже отдохнут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В ФНС Петербурга тоже будут нерабочие дни

«Питерец.ру» сообщает, что представители ФНС присоединятся к нерабочим дням, введенным по всей России. Петербургское отделение этого ведомства отменяет личный прием и обслуживание граждан в период с 1 по 3 ноября. Так посетить межрайонную инспекцию у граждан не получится.

4 и 5 ноября ФНС тоже не будет работать, но уже по другой причине. В те дни в нашей стране будут календарные выходные, связанные с празднованием Дня народного единства.

При этом все нужные операции налогоплательщики могут выполнять через интернет-сервисы. Информация о том, как подключиться к «Личному кабинету» представлена на сайте ФНС РФ.

Как говорится, налоговики тоже люди, поэтому работникам данной сферы полагается отдых, как и остальным. Естественно, представители ФНС, как и другие госслужащие, проведут дополнительные выходные с сохранением заработной платы. Некоторым категориям граждан об этом приходится только мечтать.

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