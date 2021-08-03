Школьные комплекты подешевели

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году родители потратят меньше денег на сборы своего ребенка в школу. И дело здесь не в президентских выплатах в размере 10 тыс. рублей. Рост популярности интернет-покупок привел к снижению стоимости некоторых товаров.

Например, минимальный комплект школьной формы можно приобрести за 1330 рублей. Это на 8% дешевле, чем в 2020 году. Стоимость рюкзаков и канцтоваров сократилась примерно на 25%. Спортивная форма стала дешевле на 13%. Такая ситуация не может не радовать родителей, которые отправляют свое чадо в школу.

Но это пока еще результаты исследований. Посмотрим, как будут обстоять дела в реальности. Ощутят ли родители, что потратили меньше денег, чем в прошлом году. Но все же картина и так будет выглядеть оптимистичной, поскольку получены школьные выплаты от государства.