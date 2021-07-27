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Питерец.ру » Экономика » А вот и траты на «Формулу-1»

А вот и траты на «Формулу-1»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Для организации этапа «Формулы-1» под Петербургом понадобятся дополнительные средства

«Питерец.ру» уже писал, что гран-при России «Формулы-1» будет теперь проводиться под Петербургом. В 2023 года эта гонка состоится на трассе «Игора Драйв». Это современный автодром, рассчитанный на проведение соревнований самого высокого уровня.

Однако для проведения этапа потребуются серьезные расходы. Например, необходимо улучшить транспортную развязку, чтобы сделать трассу более доступной. Власти Ленобласти и руководство РЖД занимаются проработкой этого вопроса. Губернатор Дрозденко заявил о необходимости развития платформы «69 км». Еще оттуда нужно пустить шаттлы до Игоры. Кроме того, потребуются стоянки и развязки.

По словам главы Ленобласти, для соответствия минимальным требованиям, которые озвучили руководители «Формулы-1», понадобится 6 млрд. руб. Речь идет о железнодорожной и транспортной составляющей. При этом Дрозденко назвал данную сумму некритичной.

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