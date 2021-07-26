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Питерец.ру » Экономика » Как не работать к 40 годам?

Как не работать к 40 годам?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Эксперт советует, как к 40 годам начать жить на пассивный доход

«Питерец.ру» сообщает, что финансовый эксперт Наталья Смирнова дала советы студентам по поводу инвестирования. По ее словам, если ребята начнут сейчас вкладывать деньги, то уже к 40 годам смогут не работать. Звучит заманчиво, не так ли? К тому же для этого нужно всего лишь инвестировать по 10-12 тыс. рублей каждый месяц. И через 20 лет вы выйдете на пассивный доход в 50 тыс. рублей.

Подобные сказки, оторванные от реальности, в наше время приходится слушать довольно часто. Конечно, озвученная стратегия инвестирования выглядит реальной. Она в принципе осуществима. Но для этого должно совпасть слишком много факторов.

Во-первых, откуда у ребят каждый месяц найдется свободных 10 тыс. рублей? Эксперты называют подобные суммы, словно речь идет о банальностях вроде расходов на булку хлеба. Тем более, вкладывать деньги на протяжении 20 лет довольно сложно.

Во-вторых, неизвестно, какой окажется экономическая ситуация в стране. Наш мир насколько непредсказуем и нестабилен, что спрогнозировать прибыль в долгосрочной перспективе довольно сложно.

В-третьих, инвестирование – это всегда риск. Нет никакой гарантии, что вложенные средства принесут вам доход. Конечно, эти риски можно свести к минимуму, но исключить их совсем нельзя. Достаточно вспомнить, как обесценились средства на сберкнижках граждан после распада СССР.

В-четвертых, не работать инвестору не получится. Этим людям приходится анализировать рынок и всерьез заниматься этим. Призывы в стиле «Инвестируй, потом не будешь работать» – это банальная демагогия.

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