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Питерец.ру » Экономика » Что с магазинами финских товаров?

Что с магазинами финских товаров?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Магазины финских товаров в Петербурге могут исчезнуть

Магазины финских товаров стали неотъемлемой частью Петербурга. Однако сейчас эти предприятия столкнулись с достаточно серьезными сложностями. В магазинах почти нет покупателей, возникают проблемы с поставками товаров. Сейчас происходит распродажа той продукции, которая была на складах.

Безусловно, в каких-то торговых точках ситуация попроще, в других – посложнее. Но все они переживают не самые легкие времена. По мнению экспертов, если граница с Финляндией не будет открыта в ближайшее время, магазины финских товаров могут и вовсе исчезнуть из Северной столицы.

«Питерец.ру» напоминает, что во время пандемии коронавируса Финляндия закрыла границы для ряда стран. Для россиян эти границы остаются закрытыми на протяжении нескольких месяцев.

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