Деньги для Боткинской больницы

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы приняли поправки к бюджету на 2020-2022 гг. Городу потребуются дополнительные средства, что привело к необходимости скорректировать принятый ранее документ.

Петербургу понадобится больше денег для инвестиционных программ, здравоохранения и социальных выплат. В частности, инфекционной Боткинской больнице выделят еще 160 млн. руб. Эти деньги требуются на оборудование для реанимации и пульмонологии, а также СИЗ для персонала.

Сейчас на сферу здравоохранения ложится серьезная нагрузка. Городу приходится бороться с пандемией коронавируса. Логично, что для этого требуется серьезные деньги, в результате чего приходится корректировать бюджет.