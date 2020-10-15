Александр Беглов и руководитель Росстандарта обсудили развитие инфраструктуры качества

Губернатор Александр Беглов и руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов провели рабочую встречу в рамках Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации», приуроченного к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов.

На встрече обсуждались вопросы промышленной политики и безопасности товаров, а также обеспечение цифровой трансформации инфраструктуры качества.

Как рассказал Алексей Абрамов, эта работа ведется, в том числе подведомственными организациями Росстандарта в Санкт-Петербурге, по шести направлениям. Внедряются реестровые модели фиксации результатов испытаний, тестов, метрологических работ. Совершенствуется электронный документооборот и удаленный дистанционный контроль. Создаются цифровые библиотеки документов регулирования, а также цифровые двойники. Цифровые сервисы разрабатываются «под клиента».

«Сегодня идет стремительная цифровизация окружающей среды, появляются новые компетенции. В нашу жизнь входят «умные» дома, «умные» дворы, «умные» города. Это требует не только нового подхода к решению задач, но и новых стандартов, которые будут способствовать дальнейшему развитию всех сфер экономики», - сказал Александр Беглов.

Для тотальной цифровизации необходим и пересмотр действующего законодательства. По словам главы Росстандарта, уже внесены изменения в закон «Об обеспечении единства измерений», а проект изменений в закон «О стандартизации в Российской Федерации» сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе.