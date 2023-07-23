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Обидно болеть летом. Все о летних простудах и как их избежать

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Лето - это время, когда мы беспечно наслаждаемся солнечными днями, отпуском и активными приключениями на открытом воздухе.

Лето - это время, когда мы беспечно наслаждаемся солнечными днями, отпуском и активными приключениями на открытом воздухе. Однако, хотя простуды обычно ассоциируются с холодными зимними месяцами, они также могут "заглянуть" к нам и летом. Давайте разберемся, откуда летом берутся простуды и как их можно избежать.

Первый источник простудных заболеваний летом - большие перепады температур. Во время жаркого летнего сезона часто используют кондиционеры и вентиляторы. Мгновенное изменение температуры, когда мы выходим из холодного помещения на жару или наоборот, может ослабить наш иммунитет и сделать нас более подверженными инфекциям.

Второй причиной является близкий контакт с большим количеством людей. Летние праздники, поездки и массовые мероприятия, долгие перелеты, общественный транспорт - все это увеличивает вероятность передачи инфекций. Поэтому важно соблюдать основные правила гигиены, такие как регулярное мытье рук, чтобы снизить риск заражения. Важно быть внимательными к своему окружению и избегать контакта с простуженными людьми.

Однако это не повод отказываться от активного образа жизни летом. Существует несколько простых мер, которые помогут вам укрепить свой иммунитет и избежать простуды:

  1. Правильное питание: употребление свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами, помогает укрепить иммунную систему.
  2. Регулярная физическая активность: занимайтесь физическими упражнениями, чтобы повысить общую сопротивляемость организма.
  3. Пить достаточное количество воды: поддерживайте свой организм увлажненным, особенно в жаркую погоду, это поможет иммунитету.
  4. Избегайте перегрева, носите светлую, дышащую одежду и применяйте солнцезащитный крем.
  5. Регулярно мойте руки мылом и водой, особенно перед едой или после контакта с людьми.
  6. Получайте достаточно отдыха и сна: усталость и недостаток сна могут ослабить ваш иммунитет, делая вас более подверженными заболеваниям.
  7. Избегайте контакта с людьми, у которых есть первые признаки недомогания.

Помните, что каждый организм индивидуален, и некоторые люди могут быть более подвержены простудам, чем другие. Однако, если вы замечаете у себя первые симптомы простуды, не стоит расстраиваться - есть быстрый способ прогреть организм и избежать болезни. Моксотерапия - это древнейшая тибетская методика, которая не одно столетие подтверждает свою эффективность и действенность.

В ходе процедуры опытный тибетский врач оказывает тепловое воздействие на биоактивные точки. Такое воздействие активизирует иммунитет, помогая организму активно противостоять инфекции. Также моксотерапия решает проблемы постоянно мерзнущих рук и ног, активизирует работу эндокринной системы. Такая процедура станет превосходной профилактической мерой перед путешествием! Непродолжительный визит в кабинет тибетского врача позволит провести отпуск без омрачающих настроение болезней.

Используя описанные рекомендации вы минимизируете риск заболевания простудой. Будьте активными, здоровыми и наслаждайтесь прекрасным летом!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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