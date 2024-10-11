Отбеливание зубов Beyond Polus: в чем заключается преимущества

Особенность системы отбеливания Beyond Polus

Отбеливание Beyond Polus — это система, используемая в стоматологии для профессионального отбеливания зубов. Холодная лампа фотоотбеливания системы Beyond исключает перегревание эмали и делает процедуру комфортной для пациента.

Ещё 10 лет назад использовали только лампы горячего света. Но у всех горячих ламп серьезный недостаток: процедура отбеливания была довольно болезненна для пациентов и сопровождалась сильным постреливанием в эмали, потому что не было защитного встроенного холодного LED-фильтра. Соответственно, это не защищало пульпу зуба, перегревало ее и вызывало боль. И каждый, кто проходил через этот этап, говорил, что он больше никогда в жизни не сядет отбеливать зубы.

Преимущества системы Beyond Polus

1. Безопасность: процедура считается безопасной для зубной эмали и десен, так как использует специальные гели и технологии, минимизирующие риск повреждений.

2. Эффективность: Beyond Polus позволяет достигать значительных результатов за короткое время. Обычно заметный эффект можно увидеть уже после первой процедуры.

3. Ультрафиолетовое и LED-освещение: в процессе используется специальная лампа, которая активирует отбеливающий гель, обеспечивая более глубокое проникновение активных веществ.

4. Минимальная чувствительность: многие пациенты отмечают меньшую чувствительность зубов по сравнению с другими методами отбеливания.

5. Индивидуальный подход: врач может подбирать концентрацию геля и длительность процедуры в зависимости от состояния зубов пациента.

6. Долговременный результат: при соблюдении рекомендаций по уходу за зубами результаты могут сохраняться на длительный срок.

Недостатки Beyond Polus

Система отбеливания Beyond Polus имеет несколько недостатков, которые могут повлиять на её использование:

1. Чувствительность зубов: некоторые пациенты могут испытывать повышенную чувствительность зубов после процедуры Beyond Polus.

2. Неравномерное отбеливание: результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей зубов и их состояния, что может привести к неравномерному отбеливанию.

3. Временные результаты: эффект отбеливания может быть временным, и для поддержания результата может потребоваться повторная процедура.

4. Потенциальное повреждение эмали: если процедура проводится неправильно или слишком часто, это может привести к повреждению зубной эмали.

5. Ограничения по показаниям: не все пациенты могут быть кандидатами для этой процедуры, например, люди с определёнными стоматологическими заболеваниями или беременные женщины.

6. Неэффективность на некоторых типах пятен: система может не дать желаемого эффекта при отбеливании зубов с определёнными типами потемнений, например, связанных с приемом антибиотиков (тетрациклиновые пятна).

Как продлить эффект после отбеливания

После отбеливания зубов с помощью системы Beyond Polus рекомендуется избегать следующих продуктов:

1. Красящие напитки: кофе, черный чай, красное вино, газированные напитки с красителями.

2. Красящие продукты: свекла, черника, соевый соус, томатный соус.

3. Кислые продукты: цитрусовые (лимоны, апельсины), уксус и т.д.

4. Табак: курение или жевательный табак могут привести к потемнению зубов.

5. Алкоголь: особенно тот, что содержат красители.

Рекомендуется также соблюдать хорошую гигиену полости рта и использовать мягкую зубную щетку. Лучше всего проконсультироваться с вашим стоматологом для получения индивидуальных рекомендаций.