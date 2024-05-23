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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Что нужно знать об оснащении кабинета терапевта

Что нужно знать об оснащении кабинета терапевта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Врач-терапевт нуждается в разнообразном оборудовании для проведения полноценной диагностики и консультирования пациентов.

Врач-терапевт нуждается в разнообразном оборудовании для проведения полноценной диагностики и консультирования пациентов. Среди обязательного оборудования, которое входит в оснащение кабинета терапевта в любой поликлинике или больнице, должны быть весы, ростомер и ручная лупа. Весы напольные необходимы для точного измерения массы тела пациента, что является важным показателем при оценке состояния здоровья и назначении лечения. Ростомер позволяет измерять рост, что также важно для расчета индекса массы тела (ИМТ). Лупа ручная используется для детального осмотра кожных покровов и мелких участков тела, помогая в выявлении кожных заболеваний и других патологий.

Стетофонендоскоп и другие измерительные приборы

Стетофонендоскоп — один из ключевых инструментов терапевта, который позволяет слушать сердечные тоны и дыхание. Это незаменимый прибор для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Аппарат для измерения артериального давления (АД) также является неотъемлемой частью кабинета терапевта. Он позволяет оценить состояние сосудистой системы и выявить гипертонию или гипотонию. Кроме того, важным прибором является пульсоксиметр, который измеряет уровень насыщения крови кислородом и пульс. Это особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

Лента сантиметровая и анализаторы

Для более точного осмотра и диагностики терапевту необходимо иметь сантиметровую ленту, которая бывает как обычной, так и электронной. Она используется для измерения окружности талии, бедер и других частей тела, что важно при оценке распределения жировой ткани и выявлении метаболических нарушений. Глюкометр или анализатор крови позволяет оперативно измерять уровень глюкозы в крови. Это необходимо для пациентов с подозрением на диабет или для контроля уровня сахара у уже диагностированных больных.

Рабочие столы и мебель

При организации рабочего места как терапевта, так и медсестры необходимо учесть функциональность и удобство. У специалистов должно быть по одному рабочему столу, чтобы успешно организовать работу. На столах располагаются компьютеры, медицинская документация, и необходимые для работы инструменты. Это позволяет быстро и удобно вести прием пациентов, заполнять карты и выписывать рецепты. Кроме того, не обойтись и без кушетки, которая используется для осмотра пациентов. Она обеспечивает комфорт как пациентам, так и врачу, облегчая проведение осмотра и некоторых процедур.

Важна и организация пространства в кабинете терапевта, позволяя создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Важно, чтобы все оборудование и мебель были расставлены логично и удобно. Это минимизирует время на поиск необходимого инструмента и позволяет сосредоточиться на пациенте. Кабинет должен быть просторным, хорошо освещенным и вентилируемым, что способствует созданию приятной атмосферы для работы и приема.

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