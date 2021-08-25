Лекарства на заказ

Интернет-технологии с каждым годом балуют нас своими возможностями. Ещё пять лет назад и представить не могли, что сегодня будем заказывать продукты с доставкой на дом. В интернете можно купить все: книги, одежду, билеты на самолёт, и даже лекарства.

Дела с лекарствами обстоят не так просто как кажется. По закону, с апреля 2020 года, дистанционная продажа разрешена только на безрецептурные лекарства. Их могут доставить только юридические лица, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

Аптека не может передать ваш заказ стандартной курьерской службе. У крупных сетей аптек, такие курьерские службы есть, и заказ с безрецептурным лекарством они доставят без особых проблем.

С доставкой нельзя заказать:

— рецептурные лекарства;

— наркотические и психотропные;

— содержанием этилового спирта более 25 %;

— лекарства, требующие особого хранения.

За ними придётся идти с рецептом лично в ближайшую аптеку.

Тогда, какие преимущества заказа лекарств в интернете

Полная приватность. Аптеки, при заказе онлайн гарантируют полную конфиденциальность. Для людей, которые страдают от заболеваний, связанных с интимными сферами жизни, это очень облегчает жизнь.

Отсутствие очередей. Заказ можно оформить сидя, за телевизором, или в офисе, и его доставят в удобное для вас время, что позволяет не тратить своё, а провести его с пользой.

Цена. Заказывая товары в интернет-аптеке, можно заметить, что цены ниже, а при регистрации могут "подарить" промокод со скидкой. Часто проводятся акции и распродажи.

Ассортимент товаров и удобство выбора. Интернет-аптеки могут предложить огромный выбор продукции, лекарственного, косметического, медицинского оборудования. Находясь в комфортной обстановке, можно спокойно обдумать свой выбор. Почитать отзывы. И только тогда оформить заказ.

Недостатки заказа лекарств

Долгая доставка. Бывает, что лекарство необходимо срочно (высокая температура), а курьер сможет приехать только через 2 часа. Или нужного вам лекарства нет даже на складе (иммуномодулятор в период простуд).

Нет возможности консультации с фармацевтом. Поэтому важно покупать только известные вам препараты или выписанные врачом.

Недоступность лекарств по рецепту. Тут всё строго. Приобрести без наличия рецепта нельзя, а предъявить в онлайн невозможно.

Покупать лекарства в интернете или нет, это выбор каждого. В любом случае не стоит заниматься самолечением, а прислушиваться к рекомендациям врача. Будьте здоровы и берегите себя!