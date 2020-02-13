Тренажеры для эффективных домашних занятий спортом

Перед наступлением летнего сезона многие начинают заботиться о том, чтобы улучшить состояние своей фигуры. Для этого лучше применять не только диету, но и спорт. Сбросить вес, используя только ограничения в еде, возможно. Но будет ли результат по-настоящему красивым? Дело в том, что при похудении без силовых нагрузок мы теряем, прежде всего, мышцы. Поэтому лучше всего применять в сочетании с диетой и физические упражнения, которые необходимы для подтяжки мышц, а значит и кожи. После сжигания подкожного жира кожа не будет свисать складками. Чтобы занятия были эффективными, приносили здоровью только пользу, приобретают домашние тренажеры.

Простые тренажеры

Хулахуп (обруч) – это удобный и доступный спортивный снаряд, на котором очень хорошо прорабатываются мышцы спины, пресса, ягодиц. Обручем пользуются как женщины, так и мужчины. Начинают с хулахупа малого веса. После приобретения навыка, крутить его вокруг талии, приобретают снаряд весом больше. Ежедневные тренировки по 20 мин. через месяц уберут в талии 2 см. Живот и ягодицы становятся более оформленными. Занятия с обручем требуют большого количества свободного пространства. В этом заключается недостаток тренажера.

Диск здоровья – места занимает мало, тренировка направлена на мышцы живота, ягодиц, бедер. На диске выполняют скручивания туловища. Новичкам рекомендуют на первых занятиях удерживаться за опору, стоять на диске на двух ногах. После приобретения опыта работы с тренажером скручивания выполняют, стоя на одной ноге, на коленях, в наклоне с опорой на руки.

Колесо для пресса – тренажер представляет собой ролик с рукоятками. Тренируются все группы мышц. Работать с ним сложно, требуется навык. Новички выполняют упражнения, не выпрямляя колени. Опытные спортсмены выпрямляют ноги и вытягивают тело полностью.

Степпер – удобен для тренировок в домашних условиях. Тренажер представляет собой 2 педали: имитирует ходьбу или бег. Степпер позволяет увеличивать нагрузку и выполнять упражнения с утяжелением. Для коррекции мышц ягодиц, бедер и пресса в домашних условиях – это хороший вариант: не требует навыка выполнения упражнений.

Сложные тренажеры

Простые тренажеры очень эффективны, но они не оборудованы системой контроля здоровья. Сложное оборудование для тренировок оснащено компьютерными программами. Они следят за частотой пульса, дыхания, сердечным ритмом, указывают, какое количество калорий удалось потратить во время тренировки. Оборудование более громоздко и требует свободного пространства в помещении.

Эллиптические тренажеры состоят из рычагов для рук и удлиненных педалей для ног. Он нацелен на тренировку всех групп мышц. В системе предусмотрен прямой и обратный треки. Задействуются дополнительно мышцы, которые остаются неподвижными и в повседневной деятельности, и не сильно нагружены во время работы на других тренажерах. При обратном треке человек попадает в некомфортную обстановку, заставляя приспосабливаться головной мозг к непривычной ситуации. Продолжительные и постоянные занятия на эллиптическом тренажере позволят не только похудеть и подтянуть мышцы, но и будут способствовать принятию нестандартных решений.

Велотренажер нацелен на улучшение кровообращения и на тренировку мышц ног и попы. Нужно учесть, что без контроля тренера продолжительные занятия приведут к перекачиванию ягодиц и бедер. При этом верхняя часть туловища останется неизменной. При наличии велотренажера необходимо дополнительно заниматься упражнениями для мышц живота, рук, плеч, спины.

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