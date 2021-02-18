Экскурсия на автобусе City Sightseeing

Одного дня не хватит, чтобы увидеть весь Петербург. Однако есть замечательный вариант для знакомства с основными достопримечательностями исторического центра – City Sightseeing. Действуют они по системе «Hop On – Hop Off», которую успешно используют во многих мегаполисах мира. Online-билеты на 24, 48 и 72 часа продаются на сайте ГК «Астра Марин». Есть полные, льготные и детские, а также тариф «Петербуржец».

Каждый билет можно использовать на двух маршрутах – «Сердце Санкт-Петербурга» (на карте нанесен красными линиями) и «Парадный Санкт-Петербург» (отмечен зелеными линиями).

Преимущества такого способа осмотра северной столицы положительно оценили миллионы гостей города. Да и сами петербуржцы активно используют выгодную возможность для неторопливых комфортных прогулок, ведь пешком довольно сложно преодолеть весь путь, останавливаясь у каждого памятника и заходя в музеи.

Комфортная прогулка по центру Петербурга

Ежедневно в Петербурге проводится множество обзорных экскурсий, но лучшими из них для всех, кто планирует увидеть как можно больше архитектурно-исторических памятников, признаны поездки на двухэтажных красных автобусах.

Экскурсия на двухэтажном автобусе обладает целым рядом преимуществ:

можно приобрести билет на сутки, двое или трое и кататься с утра до вечера;

благодаря системе «Hop On – Hop Off» можно любое количество раз входить и выходить на разных остановках, то есть не обязательно начинать знакомство с достопримечательностями с начала маршрута от Исаакиевского собора и без остановки ехать до конца;

такой вариант позволяет выходить в намеченном месте, погулять, осмотреть архитектуру и другие памятники, посетить музеи, а потом продолжать путь с того же или другого места, поскольку интервал движения составляет от 15 до 40 минут;

со второго этажа открываются особенно привлекательные панорамные виды, а первый отлично защищен от непогоды;

салоны оснащены новейшими аудиосистемами, которые легко переключаются на разные языки и реагируют на местонахождение транспорта, поэтому в непосредственной близости от очередного объекта запускается соответствующий фрагмент;

тексты, подготовленные профессиональными историками и искусствоведами, переведены на 12 языков, их зачитывают подготовленные носители языков с приятным тембром, прошедшие специальную подготовку;

каждый пассажир получает одноразовые персональные наушники и красочную карту города, по которой легко ориентироваться.

Онлайн-билеты на одни, двое или трое суток можно приобрести со скидками на официальном сайте ГК «Астра Марин» в день поездки или заранее, так как отсчет времени начинается с момента входа при первой посадке, независимо от даты оплаты.