Интересные факты про Испанию

Испания – удивительная страна, расположенная на Пиренейском полуострове. Омываемая водами Средиземного моря и Атлантического океана, она славится потрясающими пляжами и курортами. По количеству туристов Испания занимает второе место в мире, уступая лишь соседней Франции. Ежегодно страну посещают десятки миллионов путешественников со всей планеты.

И неудивительно, что это государство пользуется такой популярностью. Ведь Испания может похвастаться богатейшей историей и культурой, великолепной архитектурой, захватывающими традициями и, конечно же, легендарным гостеприимством!

Мы собрали 7 интересных фактов про Испанию. Уверены, что многие из них приятно удивят!

Многие вкусные и полезные вещи изобретены испанцами

К примеру, рецепт горячего шоколада придумали именно они. А знаете ли вы, что любимые многими леденцы чупа-чупс тоже испанского происхождения? Их создал в 1950-х годах кондитер Энрике Бернат.

Испанские ученые внесли вклад и в технический прогресс. В частности, первая электронная книга появилась в 1949 году в университете Валенсии. А степлер, без которого сегодня не обойтись, придумал в 1966 году Хосе Серра Реном.

Также испанцам человечество обязано изобретением швабры для уборки. Ее разработал Мануэль Халон Короминас.

Испанцы обожают футбол

Футбол в Испании считается национальным видом спорта. Здесь его не просто обожают – он является частью культуры и повседневной жизни граждан.

Достаточно сказать, что Испания – одна из самых титулованных футбольных держав мира. Национальная сборная этой страны – единственная команда в истории, которой удавалось выигрывать чемпионат Европы 3 раза подряд. А Реал Мадрид и Барселона не раз становились победителями престижнейшего турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Огромная популярность этого вида спорта в Испании во многом обусловлена и успехами легендарных футболистов:

Рауля;

Иньесты;

Касильяса;

Хави;

Пуйоля;

Роналду;

Месси.

Их имена знают не только испанцы, а матчи с их участием собирают полные стадионы болельщиков и приковывают к экранам телевизоров миллионы зрителей.

Испанцы считают свою кухню достоянием

Кухня – предмет особой гордости жителей этой страны. Она славится древнейшими традициями.

В Мадриде расположен самый старый ресторан в мире – Собрино де Ботин, основанный в 1725 году. А среди блюд, которым не одно столетие, можно выделить ледяной гаспачо, чесночный суп с помидорами и национальное рагу косидо.

Испанцы очень любят бары

Испания занимает второе место в мире по количеству баров на душу населения, уступая лишь соседней Португалии. Этот факт ярко демонстрирует, насколько важную роль в культуре и повседневной жизни испанцев играют заведения общественного питания.

Здесь бары – это не просто места, где подают напитки и еду. Это центры общественной жизни, где завязываются новые знакомства, ведутся оживленные дискуссии на самые разные темы и просто приятно проводится время в компании друзей.

Самый богатый человек в мире – испанец

Испанский бизнесмен Амансио Ортега в 2015-2016 годах возглавлял рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes. На тот момент его состояние оценивалось более 80 миллиардами долларов!

Главным источником доходов Ортеги является основанная им компания Inditex, владеющая популярными брендами одежды:

Zara;

Pull&Bear;

Massimo Dutti;

Bershka;

Stradivarius и другими.

Благодаря умелому менеджменту и грамотной маркетинговой политике, эти фирмы пользуются огромной популярностью, а их основатель считается одним из самых успешных бизнесменов. Многие ищут посредника в Испании для отправки в Россию одежды этих брендов.

Гимн Испании исполняется без слов

Испания – страна, состоящая из 17 автономных регионов со своими языками и культурными традициями. И вот из-за того, что представители этих регионов не смогли прийти к единому мнению, гимн Испании так и остался без слов.

Теперь лишь мелодия объединяет гордых и своенравных испанцев, но при этом отражает мудрость их предков, понимавших, что единству страны больше всего способствует уважение к многообразию.

Каждый испанец – донор органов и тканей

Испания демонстрирует уникальный подход в вопросе донорства органов. Здесь каждый гражданин автоматически считается потенциальным донором. И только в случае оформленного при жизни отказа, его биологические материалы не будут использованы после смерти.

Испания – страна, где соседствуют древнейшие традиции и самые современные веяния, а умелое сочетание старого и нового позволяет ей оставаться одной из самых привлекательных стран для туристов.