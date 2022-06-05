Выбираем туристическую палатку: как получить от отдыха максимум хороших впечатлений

Туристическая палатка – несомненно самый важный атрибут отдыха на природе. Именно от нее зависит комфорт путешественника и оставшиеся впечатления. Но выбрать такое снаряжение сложно: сейчас рынок переполнен разными моделями, в которых трудно ориентироваться новичку. В статье мы расскажем, на что обращать внимание при приобретении палатки.

Какие модели туристических палаток существуют

Не зря производители разработали так много вариаций: от формы и конструктивных особенностей зависят многие характеристики модели. В Санкт-Петербурге купить качественные туристические палатки вы можете на сайте https://tursklad.ru/catalog/palatki/turisticheskie/. Компания "Турсклад" не просто продает снаряжение, но и предварительно тестирует его. Только здесь помогут выбрать именно то, что вам нужно.

Итак, какие же самые популярные модификации палаток существуют:

Двускатные. Классика советского туризма. Но с тех пор многое изменилось: в первую очередь снаряжение стало легким и компактным. Его берут с собой новички для летних походов и велотуристы. Форма напоминает домик.

Купольные. Универсальная модель: легко устанавливается на каменистой почве, имеет малый вес, но хорошо защищает при сильном ветре и дожде. Форма – полусфера.

Туннельные. Обладают большим эргономичным внутренним пространством: за счет параллельно расположенных дуг внутри создается много свободного места.

Геодезические. Профессиональное снаряжение, рассчитанное на сложные погодные условия (сильный ветер, снег). По характеристикам такие палатки схожи с полусферами, но дуги у них перекрещиваются между собой. Это создает дополнительную устойчивость.

На что обращать внимание при покупке туристической палатки

Во-первых, определитесь с будущими условиями похода: будет ли он проходит летом или весной, какая температура обычно бывает по ночам в это время года, на какой почве придется устанавливать снаряжение и т.д. Во-вторых, обратите внимание на вес: если вы идете пешком или едете на велосипеде, вам обязательно нужно купить самую легкую и компактную палатку. В-третьих, определитесь с количеством человек, которые будут с вами ночевать. Все это поможет вам выбрать самый оптимальный вариант снаряжения.

Туристическая палатка – самый важный атрибут походного отдыха, к ее выбору следует отнестись ответственно. Здесь не следует экономить: если вы купите качественное снаряжение, оно будет верой и правдой служить вам много лет.