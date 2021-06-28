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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Активный отдых » Выездной полевой лагерь под ключ: новый формат отдыха и развлечений на природе

Выездной полевой лагерь под ключ: новый формат отдыха и развлечений на природе

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
полевые-кухни.рф
Выездной полевой лагерь под ключ: новый формат отдыха и развлечений на природе

В преимуществах современных палаток с облегченным каркасом и прочным верхом не приходится сомневаться. Однако большинство моделей рассчитано на отдых двух-трех человек, и выезд на природу нескольких десятков туристов превращается в бесконечные поиски нужного количества снаряжения. Решением проблемы может стать аренда армейских палаток и шатров, которые:

  • Помогут создать условия для сна и привала для группы путешественников.
  • Выдержат натиск погоды и защитят одежду и продукты от промерзания и намокания.
  • Позволят организовать тематические мероприятия на открытом пространстве.
  • Не потребуют дополнительных затрат на транспортировку и не доставят проблем во время установки.

Прочность и долговечность армейских палаток не вызывает сомнений. Убедиться в этом можно на личном опыте, организовав отдых, спортивные игры или полевые учения без оглядки на капризы погоды.

Полевой лагерь: масштабное решение для серьезных мероприятий

Если одной палатки может оказаться недостаточно, можно заказать выездной полевой лагерь. Для него подбирается необходимое количество вместительных армейских палаток, которые располагаются на указанной территории рядами, вокруг общего центра или иным способом, соответствующим формату мероприятия. Всю работу по доставке и установке выбранных аксессуаров берут на себя сотрудники компании-арендодателя. Их силами:

  • К указанному времени на место будет доставлено необходимое количество палаточных конструкций.
  • Все палатки будут установлены и надежно закреплены на грунте.
  • После завершения мероприятия конструкции будут демонтированы и увезены с территории, оставляя ее в первозданном виде.

Для каких случаев стоит заказать выездной полевой лагерь

Организация полевого лагеря будет уместной:

  • Для развлекательных корпоративных мероприятий и набирающего популярность экологического туризма.
  • Для школьных туристических слетов и летних походов.
  • Для любителей спортивных игр, решивших выбраться на природу.
  • Для официальных мероприятий, связанных с выборами местных органов власти и встреч с избирателями.
  • Для выставок военной техники и оборудования.
  • Для тематических мероприятий в честь Дня защитника Отечества или Дня Победы.
  • Для массовых спортивных соревнований, рассчитанных на несколько дней.

Благодаря полевому лагерю удастся создать оптимальные условия для длительного пребывания и отдыха значительного количества людей. Услуга не потребует крупных расходов и поможет лишний раз проявить заботу о гостях и участниках намеченного мероприятия.

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