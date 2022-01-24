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Питерец.ру » Статьи » Палатка куб для зимней рыбалки: особенности и преимущества

Палатка куб для зимней рыбалки: особенности и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
camping-elite.ru
Многим мужчинам нравится свободное время проводить с удочкой возле водоема.

Многим мужчинам нравится свободное время проводить с удочкой возле водоема. Это на самом деле не удивительно, поскольку рыбалка не просто интересное, а достаточно полезное времяпровождение. Не стоит беспокоиться о том, что с наступлением холодной погоды придется отказаться от полюбившегося занятия. Сегодня благодаря существованию надежного туристического снаряжения ловить рыбу можно с комфортом в любой сезон. Каждый рыбак знает, что для удачной зимней рыболовли необходимо иметь удочку, снасти и прочие приспособления.

Но не стоит забывать, что зимняя рыбалка всегда сопровождается сильным ветром, низкой температурой, снежными заметами, поэтому необходимо обязательно позаботиться про свой комфорт. Для этого существуют зимние палатки. Они бывают самыми разнообразными, но как показывает практика, что особой популярностью среди рыбаков пользуется палатка куб. Поскольку современная палатка кубической формы служит надежным укрытием от осадков и холода. На льду ее можно установить за несколько минут, а автоматическая модель устанавливается за несколько секунд.

Преимущества

Для изготовления зимних палаток используют надежные и прочные материалы. Благодаря этому готовые изделия не рвутся, не растягиваются, а наоборот, служат на протяжении длительного времени. Для фиксации предусмотрены специальные крепления, которые удерживают палатку на ледяной поверхности даже при шквальном ветре. Вышеперечисленные преимущества можно смело отнести к изделиям кубической формы.

Основными достоинствами также считаются следующие особенности:

  • Вертикальное расположение стенок обеспечивает намного больше внутреннего пространства, чем другие модели.
  • С установкой и сборкой легко справится один человек.
  • В сложенном состоянии изделие занимает мало место, что обеспечивает легкий процесс транспортировки.
  • Пол кубической палатки изготавливают из специального материала, к которому не прилипает ледяная крошка. Это означает, что лунку можно сверлит после установки.

Особенности конструкции

Стоит отметить, что палатки в форме куба появились относительно недавно. Но несмотря на это, уже успели создать достойную конкуренцию другим моделям.  С каждым годом появляются новые более усовершенствованные изделия. Все они имеют каркас из фибергласса или дюралюминиевого сплава.

Это максимально прочные материалы, именно благодаря им изделия могут выдерживать высокие нагрузки. С выбором размера не должно возникнут проблем. Существуют одноместные укрытия, так и большие для пятерых и больше человек.

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