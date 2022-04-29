Важно понимать, как написать степень изученности темы, поскольку это одна из главных составляющих введения любого исследования. Она выполняет массу важных функций. Во-первых, систематизирует научное знание по рассматриваемой теме. Во-вторых, демонстрирует умение автора находить и обрабатывать информацию, прослеживать закономерности и устанавливать взаимосвязи явлений и познаний. И, в-третьих, эта часть работы знакомит читателя с уже имеющимися исследованиями по данной теме. Это помогает в дальнейшем показать научную новизну конкретной работы.

Степень изученности темы подразумевает демонстрацию имеющихся научных трудов по выбранной автором теме. Такой раздел обычно находится в введении. Он необходим для любого исследования – будь то курсовая, дипломная или диссертация. Задача студента – рассказать, чьи работы были наиболее значимы в исследовании рассматриваемой им проблемы. Не стоит перечислять труды всех авторов из списка литературы, достаточно 10-15 имен. Располагать их следует в хронологическом порядке по дате публикации работы. Иногда допускается расположение исходя из особенностей подхода к изучению – от общего к частному и наоборот. Плагиат в данном разделе не допускается, эту часть необходимо составить самостоятельно. Однако, если вы хотите избавиться от заимствований в своей работе, то вы можете воспользоваться услугами сервиса Antiplagiat-killer.kz. На сайте нужно заполнить специальную форму, чтобы сделать повышение оригинальности текста онлайн. Это отнимет не больше пары минут, а в результате весь плагиат будет скрыт. При этом содержание работы совсем не изменится, обработка будет проходить на техническом уровне файла. Это поможет с легкостью пройти проверку на любом антиплагиате.

Перечислять нужно лишь тех авторов, чьи работы действительно были использованы в вашем исследовании (проанализированы, процитированы и т.д.), их имена должны быть в списке литературы. Говоря о той или иной работе нужно раскрыть теорию или подход. Которым руководствовался автор. Показать, что нового он внес в изучение рассматриваемой темы. Даже если вы рассматриваете историографический аспект определенных годов, нельзя игнорировать современные исследования. Несколько работ с современными теориями необходимо указать. Для упрощения процесса написания используйте научные клише и вводные слова.

Таким образом, мы рассмотрели основные способы, как написать степень изученности темы. В статье мы поделились важными правилами, которыми необходимо руководствоваться для написания этой части исследования.