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Как написать степень изученности темы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Важно понимать, как написать степень изученности темы, поскольку это одна из главных составляющих введения любого исследования.

Важно понимать, как написать степень изученности темы, поскольку это одна из главных составляющих введения любого исследования. Она выполняет массу важных функций. Во-первых, систематизирует научное знание по рассматриваемой теме. Во-вторых, демонстрирует умение автора находить и обрабатывать информацию, прослеживать закономерности и устанавливать взаимосвязи явлений и познаний. И, в-третьих, эта часть работы знакомит читателя с уже имеющимися исследованиями по данной теме. Это помогает в дальнейшем показать научную новизну конкретной работы.

Степень изученности темы подразумевает демонстрацию имеющихся научных трудов по выбранной автором теме. Такой раздел обычно находится в введении. Он необходим для любого исследования – будь то курсовая, дипломная или диссертация. Задача студента – рассказать, чьи работы были наиболее значимы в исследовании рассматриваемой им проблемы. Не стоит перечислять труды всех авторов из списка литературы, достаточно 10-15 имен. Располагать их следует в хронологическом порядке по дате публикации работы. Иногда допускается расположение исходя из особенностей подхода к изучению – от общего к частному и наоборот. Плагиат в данном разделе не допускается, эту часть необходимо составить самостоятельно. Однако, если вы хотите избавиться от заимствований в своей работе, то вы можете воспользоваться услугами сервиса Antiplagiat-killer.kz. На сайте нужно заполнить специальную форму, чтобы сделать повышение оригинальности текста онлайн. Это отнимет не больше пары минут, а в результате весь плагиат будет скрыт. При этом содержание работы совсем не изменится, обработка будет проходить на техническом уровне файла. Это поможет с легкостью пройти проверку на любом антиплагиате.

Перечислять нужно лишь тех авторов, чьи работы действительно были использованы в вашем исследовании (проанализированы, процитированы и т.д.), их имена должны быть в списке литературы. Говоря о той или иной работе нужно раскрыть теорию или подход. Которым руководствовался автор. Показать, что нового он внес в изучение рассматриваемой темы. Даже если вы рассматриваете историографический аспект определенных годов, нельзя игнорировать современные исследования. Несколько работ с современными теориями необходимо указать. Для упрощения процесса написания используйте научные клише и вводные слова.

Таким образом, мы рассмотрели основные способы, как написать степень изученности темы. В статье мы поделились важными правилами, которыми необходимо руководствоваться для написания этой части исследования.

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