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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Дома, бани, бытовки » Планировка 2х этажный СИП-домов

Планировка 2х этажный СИП-домов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ilya-stroy.ru
СИП-панели – идеальный строительный материал, который подходит для возведения жилых и промышленных зданий

СИП-панели – идеальный строительный материал, который подходит для возведения жилых и промышленных зданий. Все чаще покупатели отдают предпочтение именно структурным изолированным панелям для возведения собственных домов. Особенным спросом пользуются двухэтажные постройки, и это неудивительно, ведь практически нет никаких ограничений на строительство. Можно продумать абсолютно любой проект и воплотить его в жизнь или же адаптировать под себя типовой план из числа тех, которые предлагает практически каждый производитель. В числе таковых компания «Илья-строй». Здесь не только можно заказать сами СИП-панели и разработку проекта под двухэтажный дом, но и приобрести целый домокомплект, который впоследствии удастся собрать на участке, как настоящий конструктор.

Интересные идеи для планировки двухэтажных СИП домов

Двухэтажный дом может быть как маленьким, площадью не более 80 м², так и по-настоящему роскошным, площадью до 300 м². В зависимости от размеров и количества потраченного материала будет меняться и стоимость готовой конструкции. Но и это не предел! При соблюдении требований к проектированию и строительству каркасно-панельные технологии домостроения позволяют без проблем возводить дома высотой до трех этажей, в том числе и с различными надстройками.

Потенциальные владельцы новеньких домов из СИП-панелей могут выбрать подходящий проект, ориентируясь на следующие показатели:

  • количество комнат (от одной до шести);

  • количество санузлов (от одного до трех);

  • размеры домов (10х10, 10x8, 6х6, 6х8, 6х9, 9х9, 9х8, 8х7, 7х7);

  • предпочитаемый стиль (шалаш, барн-хаус, дом на сваях, хай-тек, шале);

  • наличие дополнительных пространств (мансарда, гараж, котельная, терраса);

  • по архитектурным особенностям (с эркером, со вторым светом, с балконом, с панорамными окнами).

Как видите, вариантов просто бесконечное множество на любой вкус и кошелек. Многие готовые проекты можно адаптировать в соответствие с пожеланиями заказчика, добавить в них те или иные элементы, расширить какие-то комнаты или убрать внутренние перегородки.

Выбирая подходящий проект, ориентируйтесь на размеры участка. Если он небольшой, то можно остановиться на компактном решении, позволяющем сэкономить пространство. Если же вам есть, где разгуляться, смело делайте вклад в будущее и возводите просторный особняк для большой семьи.

Сколько стоит двухэтажный дом из СИП-панелей

Разумеется, чем меньше размер дома, тем меньше материала уйдет на его реализацию и тем меньше он будет стоить. Минимальная стоимость возведения двухэтажного дома из СИП составляет примерно 1 200000 руб, максимальная же не ограничена ничем. Но в среднем большой двухэтажный дом на 300 «квадратов» может стоить в районе 5 000 000 руб. В любом случае покупатель потратит существенно меньше, чем мог бы, если бы выбрал строительство из кирпича, камня или иных материалов.

Стоимость разработки проекта будет составлять от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч руб. Всё зависит от предстоящего фронта работ. Если это будет адаптация типового проекта, то цена будет, разумеется, меньше, чем разработка полноценного плана с нуля.

СИП-панели хороши тем, что позволяют реализовать практически любую архитектурную фантазию заказчика, и это не будет смотреться нелепым, неуместным или откровенно диким. Внутренняя и внешняя отделка также ничем не ограничены: такие дома прекрасно подходят для отделки любыми современными материалами. Соответственно, если вы планируете строительство собственного дома, то лучшего решения, чем возведение двухэтажного дома из СИП-панелей просто невозможно придумать.

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