Лучшие материалы для отделки стен на даче

Дачный дом не может и не должен напоминать о городской суете. Как лучше оформить стены дачного дома? Какие факторы принять во внимание? Какие материалы предпочесть?

Эксперты советуют консультироваться у специалистов и обращать внимание на следующие моменты:

Бюджет. Прелесть дачного дома в том, что для его отделки можно использовать оригинальные приемы и материалы, различные по стоимости. При творческом и практичном подходе даже при самом скромном бюджете можно защитить стены от износа и подарить им приятный внешний вид.

Климат и сезон. На дачу приезжают в выходные и праздники, во время отпуска, открывают сезон с начала весны и закрывают с наступлением холодов. Отделочные материалы по-разному реагируют на перепады температур и влажности, что является определяющим фактором при выборе. Стоит учитывать режимы обогрева жилья и используемые отопительные приборы.

Долговечность отделки. Выбор качественных износостойких материалов из натурального дерева, камня – несомненный плюс при намерении создать уютную комфортную атмосферу на долгие годы, избежать «вечного ремонта».

Стиль интерьера. Самые логичные решения – кантри, прованс, эклектика. Каноны направления и личные предпочтения определяют выбор цветовых сочетаний и текстур.

Основательный подход к строительству и ремонту. При проведении утепления, изоляции стен, прокладывании коммуникаций обычно учитывают вариант финишной отделки. Подготовка стен для окрашивания, облицовки деревом, плиткой также имеет свои нюансы.

Рекомендации по выбору отделки для дачных стен

Как нельзя лучше для отделки стен дачного дома подходят обрезная доска, блок-хаус, имитация бруса. Материалы – экологичны и эстетичны, долговечны, устойчивы к нагрузкам. С помощью нанесения защитных или лакокрасочных составов можно подчеркнуть текстуру или, наоборот, скрыть ее при помощи цвета.

Отделочная деревянная доска великолепно сочетается с глиняной керамикой. Очень красиво смотрятся стены, декорированные изразцами, отделочным кирпичом, плиткой.

Можно использовать декоративную штукатурку эко-марок. Легкое, эластичное покрытие интересно с точки зрения дизайна, легко переносит перепады температур и влажности, долговечно.

Более доступный по цене вариант – оштукатуривание и окрашивание. Но для неопытных маляров может оказаться сложным как выбор материалов, так и сами работы. Поэтому при выборе данного вида отделки лучше сразу закладывать в бюджет стоимость работ профессионалов.