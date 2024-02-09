Какой материал выбрать для внутренней отделки дачи

Сегодня в магазинах предложено множество материалов для отделки дачи: декоративная штукатурка, обои, облицовка из дерева, плитки, кирпича. Что советуют архитекторы? Какие материалы помогут восстановить силы и отдохнуть?
Декоративная штукатурка
Долговечное покрытие имитирует самые разные фактуры и текстуры, позволяет пофантазировать и самостоятельно отделать стены в ванной комнате, гостиной, на кухне. Материал эстетичен, устойчив ко влажности и перепадам температур, скрывает незначительные дефекты поверхностей.
Керамическая плитка
С помощью элементов из керамики нетрудно создать теплый, уютный интерьер как в классических, так и в современных стилях. Очень интересны решения в направлениях кантри – на стенах превосходно смотрится керамическая плитка под дерево или кирпич, с «мозаикой» или «изразцами».
Обои
Несомненным лидером при отделке дачи остаются обои на флизелиновой основе. Благодаря прочности и плотности, они хорошо ложатся на поверхности, маскируют неровности, практичны в уходе. Выпускаются в широчайшем ассортименте, некоторые разновидности можно использовать под покраску.
Облицовочный кирпич
По своей сути, материал имитирует кирпич, элементы соответствуют его размерам. Тонкие формы предложены в различных цветовых и текстурных вариациях. Можно оригинально оформить полки, выступы, арочные проемы или фрагмент стены у камина.
Блок-хаус
Очень много сегодня говорят и пишут о блок-хаусе. С его помощью декорируют мансарды и террасы, внутренние помещения в стилях русского, скандинавского, французского кантри, шале…
Легкие ламели из натуральной древесины с фрезеровкой «паз-гребень» в сборе правдоподобно имитируют бревенчатое полотно. Материал удачно сочетают с бумажными обоями, балансируют керамикой, некоторыми видами камня, защищая от возможного пожара. Такой дачный дом дольше служит, в нем уютно, тепло и безопасно.
При выборе эксперты советуют учесть следующее:
- цена блок-хауса для внутренней отделки камерной сушки на февраль 2024 года – от 400 руб. за шт., цена зависит от размера элементов и сорта;
- широкие ламели больше подходят для просторных комнат;
- перед началом работ панели обрабатывают антисептиком и антипиреном;
- элементы располагают горизонтально, вертикально;
- в помещениях с повышенной влажностью блок-хаус чаще укладывают вертикально, что позволяет свести к минимуму скопление влаги в пазах;
- монтаж проводят на каркас после утепления и изоляции;
- для крепежей используют «зеленую» фурнитуру, для финишной отделки и ухода – экологичные грунтовки, краски, пропитки, масла и воски.