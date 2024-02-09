Какой материал выбрать для внутренней отделки дачи

Сегодня в магазинах предложено множество материалов для отделки дачи: декоративная штукатурка, обои, облицовка из дерева, плитки, кирпича. Что советуют архитекторы? Какие материалы помогут восстановить силы и отдохнуть?

Декоративная штукатурка

Долговечное покрытие имитирует самые разные фактуры и текстуры, позволяет пофантазировать и самостоятельно отделать стены в ванной комнате, гостиной, на кухне. Материал эстетичен, устойчив ко влажности и перепадам температур, скрывает незначительные дефекты поверхностей.

Керамическая плитка

С помощью элементов из керамики нетрудно создать теплый, уютный интерьер как в классических, так и в современных стилях. Очень интересны решения в направлениях кантри – на стенах превосходно смотрится керамическая плитка под дерево или кирпич, с «мозаикой» или «изразцами».

Обои

Несомненным лидером при отделке дачи остаются обои на флизелиновой основе. Благодаря прочности и плотности, они хорошо ложатся на поверхности, маскируют неровности, практичны в уходе. Выпускаются в широчайшем ассортименте, некоторые разновидности можно использовать под покраску.

Облицовочный кирпич

По своей сути, материал имитирует кирпич, элементы соответствуют его размерам. Тонкие формы предложены в различных цветовых и текстурных вариациях. Можно оригинально оформить полки, выступы, арочные проемы или фрагмент стены у камина.

Блок-хаус

Очень много сегодня говорят и пишут о блок-хаусе. С его помощью декорируют мансарды и террасы, внутренние помещения в стилях русского, скандинавского, французского кантри, шале…

Легкие ламели из натуральной древесины с фрезеровкой «паз-гребень» в сборе правдоподобно имитируют бревенчатое полотно. Материал удачно сочетают с бумажными обоями, балансируют керамикой, некоторыми видами камня, защищая от возможного пожара. Такой дачный дом дольше служит, в нем уютно, тепло и безопасно.

При выборе эксперты советуют учесть следующее: