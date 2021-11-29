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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Клиновые строительные леса: характеристики, преимущества и применение

Клиновые строительные леса: характеристики, преимущества и применение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
spb.rentlulek.ru
Что из себя представляют клиновые строительные леса. Характеристики, преимущества и применение конструкций.

Строительные леса поставляются в продажу в разных конструктивных исполнениях. Одним из наиболее востребованных их видов считаются клиновые модификации. Они имеют пространственную каркасно-ярусную конструкцию. В их изготовлении используются трубы, соединяющиеся между собой несъемными клиньями.

Преимущества клиновых строительных лесов

Благодаря жесткой конструкции клиновые леса считаются самыми надежными и безопасными. В них для соединения отдельных элементов служат замки и фланцы. Клинья располагаются под заданным углом. Решение имеет несколько важных преимуществ, к которым относятся:

  • возможность создания сложных конфигураций, в том числе по форме здания;
  • высокая скорость и превосходная точность сборки;
  • безопасность использования на объектах;
  • универсальность применения;
  • большая несущая способность;
  • удобство транспортировки и хранения.

Надежные леса клиновые строительные способны выдерживать до 500 кг на квадратный метр. Вес же самой конструкции небольшой, что исключает трудности в процессе монтажа или перевозки. Для сборки оборудования не требуются дорогостоящие инструменты и команда рабочих. Крепление узлов осуществляется ударом молотка. Отверстия на фланце позволяют быстро и точно задавать направление каркаса. Горизонтальные и диагональные трубки прочно фиксируются.

Где используются клиновые строительные леса

Строительное оборудование для высотных работ данной группы универсально, практически не имеет ограничений по сферам использования. Возможность сборки конструкций любых габаритов и конфигураций позволяет применять его в ходе проведения внешних и внутренних ремонтов, монтажей, облицовок. Устанавливаются клиновые леса вокруг фасадов, если последние имеют многочисленные балконы, выступы, арки и т. д. Они подойдут для монтажа возле стадионов, концертных площадок и прочих объектов сферического или полусферического типа.

Специалисты настаивают на необходимости разработки индивидуальной схемы конструкции. Она должна соответствовать предстоящим нагрузкам, условиям эксплуатации, особенностям здания и регламентированным требованиям. Чтобы правильно подобрать строительные леса в аренду или для покупки, стоит обратиться в компанию «Триумф-Рент». Она предлагает большой ассортимент качественной продукции, услуги доставки по демократичным ценам.

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