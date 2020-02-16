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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Облицовка фасадов частных домов

Облицовка фасадов частных домов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Облицовка фасадов частных домов: особенности и материалы

То, насколько красиво выглядит фасадная часть дома, имеет ключевое значение в формировании мнения о тех, кто в нем проживает. Поэтому параллельно созданию интерьера необходимо хорошо продумать, каким будет внешний вид постройки, ведь именно стильное оформление фасада обеспечит ей необходимую эстетическую привлекательность.

Если грамотно и качественно выполнить наружную отделку дома, то его можно будет сделать красивым и неповторимым объектом. Многие из используемых сегодня фасадных облицовочных материалов продлевают срок эксплуатации сооружений, обеспечивают им защиту от атмосферных воздействий и улучшают их изоляционные свойства.

Облицовка фасадов частных домов в компании "Латитудо" https://latitudo.ru/ сегодня осуществляется с использованием самых разнообразных материалов, различающихся между собой внешним видом, сроком службы, надежностью, техническими характеристиками и другими параметрами.

Все облицовочные материалы делят на две большие группы:

1) натуральные;

2) искусственные.

Самыми яркими представителями натуральных отделочных материалов можно назвать мрамор и гранит. Их используют с древнейших времен, и если раньше ими облицовывали храмы и крепости, то сегодня с их помощью оформляют жилые частные постройки.

Для гранита и мрамора характерны особая природная красота, высокая прочность, способность нести многолетнюю службу и ни с чем не сравнимое благородство. Каждый отдельный камень имеет свои неповторимость и индивидуальность.

Отделка фасада с использованием натурального камня способна служить десятки лет без потери своего первоначального вида. Для всех природных камней характерны высокие показатели адгезии и податливость различным видам обработки, включая шлифовку, порезку и полировку.

Несмотря на высокую стоимость, гранит и мрамор являются очень востребованными облицовочными материалами. Объясняется такая их популярность тем, что постройки с ними приобретают роскошный, презентабельный и внушительный вид.

Кроме частных домов, мрамор и гранит используют для отделки отелей, торговых центров и административных сооружений.

Искусственные фасадные материалы рассматриваются как бюджетная альтернативна натуральной отделке. Они стоят значительно дешевле, чем их природные аналоги, благодаря чему спрос на них всегда стабильно высокий.

Многочисленные разновидности искусственных отделочных материалов позволяют реализовывать с ними любые архитектурные идеи. К примеру, с помощью одних можно получать качественные имитации натурального камня, других — текстуру древесины, а третьих — необычные и неповторимые облики.

Укладка искусственных фасадных материалов осуществляется намного проще, чем натуральных, а по дизайнерским и потребительским свойствам они ничуть не уступают их природным аналогам.

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