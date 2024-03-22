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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Как получаются слэбы

Как получаются слэбы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vavilonstone.ru
Гранит - популярный материал, который в настоящее время широко используется как для декоративной отделки каких-либо помещений

Что такое гранитный слэб

Гранит - популярный материал, который в настоящее время широко используется как для декоративной отделки каких-либо помещений, так и иных целей подобного типа. Часто сегодня он представлен в виде небольших и относительно тонких плиток - слэбов. Например, именно из них изготавливаются столешники или подоконники в домах.

Создаются слэбы путем распилов цельной горной породы на множество продолговатых участков. При этом важно отметить, что на распиле процесс обработки изделий не заканчивается. Критически важным аспектом можно считать вопрос обработки слэба.

Виды полировки слэбов

Существует несколько типов обработки слэбов. Наиболее востребованными и популярными среди них считаются следующие:

  • Шлифовка

В ходе шлифовки поверхность продолжает оставаться несколько шероховатой, из-за чего предметы на ней не скользят. Также уместно сохраняется естественная каменная структура. Чаще всего шлифовка применяется для создания уличных слэбов.

  • Полировка

В отличие от шлифовки, тут уже получается полностью глянцевая и идеально ровная поверхность. Как правило, впоследствии полированные слэбы применяются для облицовки фасадных участков или отделки внутреннего типа. Цвет материала становится ярче.

  • Термическая обработка

После такого рода воздействия на слэб формируется эффект несколько оплавленного камня. Естественно, что чаще всего это имеет значение в декоративном формате, а потому нет ничего удивительного в том, что данные материалы как раз для этого и используются.

  • Бучардирование

После данной процедуры слэбы намеренно получаются несколько неровными. Иногда даже может показаться, что они в принципе не обработаны. После бучардирования слэб идет на изготовления покрытия напольного типа.

Где заказать гранитные слэбы

Из написанного выше становится понятно, что слэб как материал действительно востребован. И заказать гранит слэбы москва на выгодных условиях можно в тематической организации Vavilon Stone, которая специализируется на реализации продуктов такого формата.

В каталоге компании представлено действительно большое количество слэбов по самым лучшим условиям. Доставка продукции осуществляется в максимально сжатые сроки, каждый сможет подобрать для себя оптимальный вариант.

При этом узнать о компании больше можно уже непосредственно на ее официальном сайте. Там доступны все нужные сведения.

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