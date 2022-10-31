Гранитная плита - описание материала

Описание гранитной плиты

Гранит представляет собой породу горного характера кристаллического типа. Он формируется в результате застывания магмы, которое происходит на больших глубинах под землей. В настоящее время из относительно доступных материалов именно гранит считается одним из самых красивых камней, обладает большим количеством преимуществ.

В частности стоит отметить возможность простой и быстрой шлифовки материала. За счет этого, а также за счет полировки, которая производится после шлифования, гранит приобретает соответствующий блеск. И именно он является его визитной отличительной карточкой, выгодно выделяющей материал на фоне других подобных камней.

Из характеристик гранитных плит в первую очередь стоит выделить такие особенности изделий, как:

Устойчивость к морозам - 25;

Вес - 2,7 грамма на кубический сантиметр;

Разновидности: крупнозернистая, мелкозернистая и среднезернистая;

Поглощение влаги - 0,2%;

Плотность - 3,2 грамма на кубический сантиметр;

Хороший уровень пожаробезопасности.

Гранит доступен в разных вариациях и за разную цену соответственно. Чаще всего данный материал можно встретить при обустройстве улиц. Способствует для этого устойчивость гранита, при которой он может на протяжении довольно длительного количества времени оставаться неизменным материалом.

Из гранитных плит чаще всего изготавливают декоративные дорожки и элементы, обычные участки для ходьбы, платформы, столы и прочие изделия.

Где приобрести гранитные плиты

По низкой стоимости приобрести гранитные плиты можно в компании "ГРАНИТ АЛИД ТРЕЙД". Официальный сайт данной организации располагается по следующему адресу: https://a-granite.ru/plita/naznachenie-dlyaulicy.

В ассортименте компании можно найти большое количество разновидностей плит по одинаково привлекательным ценам. Так как компания специализируется на реализации такого материала, то и предложение у нее соответственно одно из лучших в принципе на все рынке.

Оформить заказ можно непосредственно с самого официального сайта компании. Доставка придет в самые короткие сроки. За безопасность и сохранность материала в данном случае можно не переживать, поскольку организация предоставляет все необходимые гарантии по этому поводу.

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