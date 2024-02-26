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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Как выбрать смеситель

Как выбрать смеситель

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
alexonline.ru
Купить смеситель – это ответственный процесс, поскольку от его качества напрямую зависит комфорт пользования кухней или ванной.

Купить смеситель – это ответственный процесс, поскольку от его качества напрямую зависит комфорт пользования кухней или ванной. Подбор крана – это сочетание эстетических предпочтений, функциональности, надежности и удобства в использовании.

   Оценка необходимых функций

 Перед походом в магазин или поиском в сети следует четко определить требования к крану:

  • назначение: для кухни или ванной;
  • тип управления: одинарный или двойной рычаг;
  • высота излива: высокий или низкий;
  • дополнительные опции, вроде системы фильтрации воды или освещения. 

   Разновидности кранов

 На рынке представлены различные модели кранов: 

  • Однорычажные – просты в обращении, позволяют без труда настраивать температуру и давление воды;
  • Двухрычажные – традиционный вид, позволяющий отдельно регулировать холодную и горячую воду;
  • Термостатические – автоматически поддерживают выбранную температуру, что идеально подходит для ванных комнат;
  • Бесконтактные – оборудованы датчиками, реагирующими на движение рук, что способствует санитарии и экономии воды.

   Материалы и долговечность

 Выбирая кран, следует обратить внимание на материал изготовления: 

  • Латунь – надежный и износоустойчивый материал, устойчивый к коррозии;
  • Нержавеющая сталь – стильный и гигиеничный вариант;
  • Пластик – экономичный выбор, но менее устойчивый к износу.

 Качество крана также характеризуется наличием керамических картриджей для бесперебойного и аккуратного регулирования водного потока.

Сравнение цен в различных торговых точках и онлайн-магазинах поможет найти наилучшее предложение.

   Эстетика и функционал 

Выбор крана должен учитывать не только его внешний вид, но и практическую сторону. Например, наличие выдвижного носика или душевой головки значительно облегчит мытье посуды или купание. Также важно подумать о размерах излива, чтобы обеспечить максимальное удобство в использовании.

   Монтаж и техническое обслуживание

 Перед приобретением крана важно удостовериться, что он подойдет к вашей системе водоснабжения и его установка не потребует дополнительных работ. Кроме того, необходимо знать особенности ухода за краном для его долговечной и бесперебойной работы.

 Выбирая кран, важно совместить практические аспекты с личными вкусами. Принимая во внимание вышеприведенные советы, можно приобрести кран, который будет радовать вас своим внешним видом и обеспечивать надежную службу на протяжении многих лет.

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