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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Демонтаж объектов

Демонтаж объектов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
demontir.ru
Что такое демонтаж

Что такое демонтаж

Иногда реконструкция или ремонта жилого, коммерческого или социально значимого объекта могут осуществляться лишь с полным или частичным сносом уже имеющихся строений. Демонтаж - совокупное название всех мероприятий по такого рода сносу. 

В рамках демонтажа старая отделка, поверхность и в принципе старый вид какого-либо здания уничтожаются для того, чтобы на их месте воздвигнуть что-то новое. От демонтажа зависит многое, например, сроки работы и стоимость. Иногда к демонтажу прибегают для устранения допущенных в строительстве ошибок.

В настоящее время демонтаж чаще всего производится в отношении:

  • Квартир;
  • Напольного покрытия;
  • Потолка;
  • Стеновых перегородок;
  • Балкона;
  • Плитки;
  • Дверей;
  • Сантехнических элементов;
  • Устаревших и опасных конструкций;
  • Полноценных зданий;
  • Фундамента;
  • Вывесок;
  • Металлических конструкций.

Демонтаж - важная процедура. Во избежание возможных рисков обращаться за ней следует лишь в проверенные организации. Например, если требуется снести что-то в Санкт-Петербурге и всей Ленинградской области, то можно обратиться в компанию "Демонтир".

"Демонтир" - профессиональный монтаж по быстрой цене

Организация демонтир специализируется на осуществлении демонтажа разных конструкций. За плечами организации долгий и кропотливый опыт работы, множество успешно выполненных заказов.

Среди преимуществ сотрудничества с "Демонтир" стоит отметить:

  • Максимально бесшумный демонтаж;
  • Бесплатное предоставление выезда и расчета стоимости;
  • Возможность работы в любое время суток и в любые дни;
  • Предоставлении скидки на вывоз мусора после демонтажа;
  • Скидки на демонтаж.

Во время работы представители компании тщательно контролируют процесс демонтажа. Это является гарантией успешности и экономии времени, сокращении риска сноса не того, что нужно. В работе компания применяет профессиональное оборудование:

  • Отбойные молотки;
  • Шлифовальные машины;
  • Бензорезы;
  • Перфораторы;
  • Погрузчики;
  • Канатные машины;
  • Клещи;
  • Станки для бурения.

Для того, чтобы начать сотрудничество с организацией, достаточно лишь оставить заявку на началом работ. Далее на место демонтажа прибудет представитель "Демонтир", проведет замеры. После этого в установленные заказчиком сроки команда специалистов демонтирует требующиеся объекты.

Узнать о компании подробнее можно непосредственно на ее официальном сайте.

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